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Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı adayının alacağı yardımlara ilişkin genelgeyi yayınladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2023
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Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı adayının alacağı yardımlara ilişkin genelgeyi yayınladı

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerin alacağı yardım ve bağışlar ile mal bildirimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

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