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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 2015'ten bu yana 37 bin 647 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 17.03.2023
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 2015’ten bu yana 37 bin 647 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

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