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Kılıçdaroğlu'nun proje alerjisi! Tehdit edip sivil itaatsizlik çağrısı yaptı! İşte Kılıçdaroğlu'nun sert ve iddialı çıkışları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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Kılıçdaroğlu’nun proje alerjisi! Tehdit edip sivil itaatsizlik çağrısı yaptı! İşte Kılıçdaroğlu’nun sert ve iddialı çıkışları...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar yapılan çok sayıda proje ve esere karşı çıkarken yapılan bu projeler vatandaşların hayatına büyük katkı sağladı. Kimi zaman vatandaşları tehdit eden kimi zaman da sivil itaatsizlik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun durumunu en iyi özetleyen kişi ise yine kendi partisinden olan Engin Altay. Altay yaptığı açıklamada "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok." demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar yapılan çok sayıda esere ve adıma karşı çıkarken, Kılıçdaroğlu'nun karşı çıktığı çoğu proje hayata geçerek vatandaşlara büyük bir kolaylık sağladı.

ÇOK SAYIDA PROJEYE KARŞI ÇIKIP TEHDİT ETTİ

Togg, Sabiha Gökçen Havalimanı, Kanal İstanbul, Başkanlık sistemi, Afrin ve buna benzer çok sayıda konuya detaylarını bilmeden karşı çıkan Kılıçdaroğlu, bu projelerde yer alacak firmaları tehdit etme yoluna bile gitti.

HEDEFTE HER MESLEK GRUBU VAR

Devlet görevlililerine bile tehditler savuran CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bürokratları görevlerini yapmamaya çağırırken öğretmenleri, çiftçileri ve çok sayıda meslek grubuna da hedef aldı.

SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI YAPTI

Sivil itaatsizlik çağrısını bile yapan Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı vatandaşta karşılık bulmadı. Kısa süre içinde bu çağrısından vazgeçen Kılıçdaroğlu tüm projelerin karşısında durmayı sürdürüyor.

AYASOFYA'YA BİLE...

Kılıçdaroğlu'nun projelere karşı olan alerjisi bazen kurmaylarına da geçti. Ayasofya'nın müze olarak kalmasını isteyen CHP'li isimlerin sözleri sonrasında 86 yıl sonra tarihi bir adımla Ayasofya yeniden cami olarak hizmete girdi.

ENGİN ALTAY ÖZETLEDİ: ALKIŞLAYACAK HALİMİZ YOK

Kılıçdaroğlu sadece projelere karşı çıkmıyor ve Türkiye'nin milli konuları ve geleceği için yapılan yatırımları da hedef alıyordu.

Projenin yararlı olup olmadığına bile bakmadan hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu CHP' Engin Altay özetliyor. Altay açıklamasında "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun proje alerjisi KILIÇDAROĞLU'NUN PROJE ALERJİSİ

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