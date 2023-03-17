Kılıçdaroğlu’nun proje alerjisi! Tehdit edip sivil itaatsizlik çağrısı yaptı! İşte Kılıçdaroğlu’nun sert ve iddialı çıkışları...

ENGİN ALTAY ÖZETLEDİ: ALKIŞLAYACAK HALİMİZ YOK

Kılıçdaroğlu sadece projelere karşı çıkmıyor ve Türkiye'nin milli konuları ve geleceği için yapılan yatırımları da hedef alıyordu.

Projenin yararlı olup olmadığına bile bakmadan hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu CHP' Engin Altay özetliyor. Altay açıklamasında "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok." ifadelerini kullandı.