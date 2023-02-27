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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bizim görüşmelerimizden sonra Cumhurbaşkanlarımız Türkiye'de ya da Mısır'da görüşebilir" dedi.

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