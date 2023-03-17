AK Parti ve MHP’den sonra BBP’den de Başkan Erdoğan kararı

AK Parti ve MHP'nin grup kararlarının ardından Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı BBP de Merkez Karar Yönetim Kurulu Kararı ile Cumhurbaşkanı adaylarının Başkan Erdoğan olduğunu açıkladı.

AK PARTİ VE MHP'NİN KARARLARI

AK Parti Grubu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci de başladı.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI NETLEŞTİ

Konuyla ilgili bugün AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı. Kararın ardından Başkan Erdoğan'ın AK Parti'den cumhurbaşkanı adaylığı netleşti.

AK Parti sonrası MHP de yapılan grup toplantısının ardından adaylarının Başkan Erdoğan olduğunu duyurdu.