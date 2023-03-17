AK Parti'de seçim stratejisi!
Son dakika haberi | 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 2 aydan az bir süre kala, AK Parti milletvekili listeleri için çalışmaları hızlandırdı. Kabinede bulunan 11 bakanın deprem bölgesindeki illerde, bazı bakanların ise büyükşehir listelerinin birinci sıralarından aday gösterilmesi gündemde...
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti'de milletvekili listeleri üzerindeki çalışmalar da hızlandı. Kabinedeki 11 bakanın, deprem bölgesindeki illerin; bazı bakanların ise büyükşehir listelerinin birinci sıralarından aday gösterilmesi gündemde.
KOCA, AKAR, BOZDAĞ...
Kulislere yansıyan bilgilere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Hatay; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kayseri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Ankara birinci sıradan aday yapılabileceği konuşuluyor. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Gaziantep 1. sıradan aday gösterilebileceği; eski Bakan Lütfi Elvan'ın ise yeniden aday olmayabileceği ifade ediliyor.
26 İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ
AK Partili 26 il başkanı istifalarını sunarak AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "sağ kolu" olarak bilinen Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan da AK Parti'den adaylık için emekliye ayrılarak TSK'daki görevini bıraktı.
LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER
Öte yandan partilerin yapacakları ittifak protokollerini 24 Mart'a kadar YSK'ya teslim etmesi gerekiyor. Partilerde liste mesaisi de sürüyor. MHP'nin vekil çıkaramadığı illerde AK Parti ile ortak liste çıkarması gündemde.
Milliyet'in haberine göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için takvimi 18 Mart Cumartesi günü başlatacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimine göre partilerin yapacakları ittifak protokollerini en geç 24 Mart'a kadar YSK'ya teslim etmeleri gerektiğini açıkladı.
51 İLE ÖZEL ÇALIŞMA
İttifak protokolleri için partilerde liste mesaisi de sürüyor. AK Parti ve MHP'nin ortak yürüttüğü çalışmalarda MHP'nin hiç vekil çıkaramadığı illerde ortak liste hazırlığı gündemde. Söz konusu 51 il arasında partinin görece güçlü olduğu ancak oy sayısının vekil çıkarmaya yetmediği yerlerde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onay vermesi halinde MHP'li isimlerin AK Parti listelerinden aday gösterilebileceği belirtiliyor. Ancak MHP'nin tüm illerde kendi oyunu görmek isteyebileceği, bu nedenle ortak listeye sıcak bakmayabileceği de değerlendiriliyor. AK Parti'nin ise tüm illerde kendi listeleriyle yarışacağı kaydediliyor.
Başkan Erdoğan'ın aday listeleri üzerinde özel bir mesai harcadığı ifade ediliyor. Bir iki istisna dışında mevcut bakanların tamamının listelerde yer alabileceği; vekil olmayan MYK üyelerinin ve Külliye'den bazı isimlerin de milletvekilliğine aday gösterilebileceği konuşuluyor. Listede sürpriz bazı isimlerin yer alacağı; üç dönemlik bazı sembol isimlerin ise listelere giremeyeceği konuşuluyor.
Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların milletvekili adayı olmaları için istifa etmelerinin gerekmediğine işaret edilirken; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, bakan yardımcıları ve Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin başkan ve yöneticilerinin adaylık için istifalarının şart olduğu belirtiliyor. Listelerde dönemlerinde yaptıkları başarılı işlerle anılan bazı eski bakanlara da yer verilebileceği ifade ediliyor. Bu konuda öne çıkan isim ise eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. AK Parti'de, deprem bölgesindeki 11 ilin milletvekilleriyle ilgili özel bir çalışma yürütüldüğü, bu süreçte illerinde vatandaştan tepki toplayan vekillere listede yer verilmeyebileceği belirtiliyor.
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