17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son sayıyı açıkladı: Hastanelerde tedavi gören kaç depremzede var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son sayıyı açıkladı: Hastanelerde tedavi gören kaç depremzede var?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son sayıyı açıkladı: Hastanelerde tedavi gören kaç depremzede var?

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 bin 881 depremzedenin tedavisinin yatırıldıkları hastanelerde devam ettiğini açıkladı. Bakan Koca, "1834 hastamız yoğun bakımda. En çok hasta bulunan iller Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA