CHP’nin göz boyama siyasetini itiraf etti! CHP'li Nezih Anıl'ın ifşasına vatandaştan tepki yağdı
Riyakar bir siyaset anlayışı güden ve bundan en ufak bir rahatsızlık duymayan CHP kanadından skandal bir açıklama geldi. CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, katıldığı yerel bir TV kanalında vaatlerle göz boyayıp seçilince hiçbir icraat yapmayan CHP zihniyetini ifşa etti. "35 yıldır aynı şeyleri (proje dosyasına) koyuyoruz, hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun" diyerek partisinin vatandaşlara karşı tutumunu özetledi. Vatandaşlar sosyal medyada, "CHP işte budur" yorumları yaptı.
CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, CHP'nin seçmene bakış açısını ve yaklaşımını anlatan itiraf gibi bir açıklama yaptı. Anıl, 35 yıldır aynı vizyon projelerine yer verdiklerini, hiçbirini yapmadıklarını ama halkın memnun olduğunu itiraf etti.
Anıl'ın açıklamaları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir belediyeleri yöneten CHP'li başkanların kriz anlarındaki ilgisiz belediyecilik anlayışının da ispatı gibi oldu. Vatandaşlar sosyal medyada, "CHP işte budur" yorumları yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yıllardır tartışma konusu olan belediyecilik anlayışı, yine CHP'li bir yönetici tarafından itiraf gibi bir açıklamayla gözler önüne serildi. Vatandaşa hizmet anlayışından uzak olan CHP'li belediyelerin göz boyayıp seçildikleri bölgelerde hiçbir hizmet yapmadığını ve seçmeni her defasında aynı projeleri yapacaklarını söyleyerek kandırdıklarını gösteren itiraf gibi açıklama, CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl'dan geldi.
HALKI AŞAĞILAYAN SKANDAL SÖZLER
Zonguldak bazlı yayın yapan yerel bir TV kanalında açıklamalarda bulunan Anıl, 35 yıldan beri CHP'nin hiçbir şey yapmadığını, proje adı altında aynı şeyleri halka dayattığını itiraf eden sözler sarf etti.
CHP'li Nezih Anıl konuya ilişkin "35 yıldır aynı şeyleri (proje dosyasına) koyuyoruz, hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun" dedi.
SUNUCU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Halkı aşağılayan bu sözler üzerine yayındaki moderatör şaşkınlığını gizleyemedi, 'Bir daha söyleyin' diyerek tepki verdi ve "35 yıldır vizyonu koyuyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz. Halk memnun halk bizi seçiyor. Yapmadan kazanıyoruz öyle mi?" dedi.
Bu durum üzerine CHP'li başkan yardımcısı ısrarla 'evet' yanıtını verdi.
İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE REKLAM VAR İCRAAT YOK
Anıl'ın CHP'nin belediyecilik anlayışını ortaya koyan itirafı, başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere CHP'li belediyelerin içinde bulunduğu durumu bir kez daha gözler öne serdi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işbaşına geldiği 4 yıllık görev süresi boyunca seçimden önce vaat ettiği vizyon projelerin hiçbirini hayata geçiremedi.
İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan afetlerde bile rahatından taviz vermemişti. İstanbul'da 24 Ocak 2022'de yaşanan kar esareti sırasında, Sarıyer'deki bir balık restoranında Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yediği ortaya çıkmıştı. 9 Temmuz'da ise İstanbul'daki sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatilde olan İmamoğlu'nun tatilini yarıda kesmemesi tepki çekmişti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de göreve geldiği günden beri hiçbir projesini hayata geçiremedi. Kentin kronik sorunu haline gelen altyapı sorununa çözüm üretmedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tıpkı diğer CHP'li başkanlar gibi seçim öncesinde yaptığı birçok vaadi unuttu.
KENDİ SEÇMENİNİ AŞAĞILAMAK BU
CHP'li Anıl'ın skandal açıklamasının yer aldığı video, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. 14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP'nin seçmene bakış açısını ve yaklaşımını ortaya koyan o ifadeler tepki topladı. Birçok vatandaş. bu ifadelerin CHP seçmenine hakaret olduğunu söyledi. İşte tepkiler:
Yunus Çiçek: CHP bu ülkeye bir çivi çakmamıştır. Nokta.
Sabriye Güven: Tıpış tıpış gidip oy veren CHP seçmeni uyan.
Sinan Gürsoy: Yıllardır AK Parti'ye oy veren vatandaşlara 'koyunlar, göbeğini kaşıyan adamlar' diye hakaret edenler, kendi seçtikleri CHP'li siyasiler tarafından nasıl görülüyor izleyin! Tanıyın bu zihniyetin gerçek yüzünü.
Salih Deveci: CHP budur.
Bekir Solmazgül: Açın gözlerinizi gerçekleri görün.
Sevda Türküsev: CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, "35 yıldır halk memnun" diyor. Seçmenini tanımlaması bu... Artık seçmeni düşünsün.
Atila Denk: Destek verdiklerinize öyle bir özgüven vermişsiniz ki gözünüzün içine bakarak, bir de gülerek 'Hizmet yapmasak da bizi desteklerler' diyor. Şu gaflet uykusundan uyanın lütfen!
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