Togg sahneye çıkıyor! İşte üretim hattı! Çok sayıda araç satışa hazırlanıyor

24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. <🧿>



Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye! pic.twitter.com/eBwBqDtnMD — Togg (@Togg2022) March 17, 2023

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Togg'un ilk modeli T10X, C-SUV segmentindeki diğer elektrikli otomobilleri menzil, şarj ve fiyat avantajı konusunda geride bırakıyor. Togg tarafından "akıllı cihaz" olarak nitelendirilen ve tüm Türkiye'nin merakla beklediği otomobilin fiyatı ve satış tarihleri de açıklandı.

Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.