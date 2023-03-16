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Türkiye-İran sınırında deprem! AFAD'dan açıklama geldi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Türkiye-İran sınırında deprem! AFAD’dan açıklama geldi

Son dakika haberine göre Türkiye-İran sınırında saat 14.47 sıralarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van'a 69 kilometre uzaklıktaki deprem, Türkiye'nin doğu illerinde de hissedildi.

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