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Türkiye-İran sınırında deprem! AFAD'dan açıklama geldi

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Giriş: 16.03.2023 15:11
Güncelleme:16.03.2023 15:12
Son dakika haberler... Türkiye-İran sınırında saat 14.47 sıralarında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van'a 69 kilometre uzaklıktaki deprem, Türkiye'nin doğu illerinde de hissedildi..
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Türkiye-İran sınırında deprem!
Türkiye-İran sınırında deprem!
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