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Son dakika | İcra ve İflas Kanunu'nda flaş değişiklik! Teklif TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

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Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Son dakika | İcra ve İflas Kanunu’nda flaş değişiklik! Teklif TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 15 maddesi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek.

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