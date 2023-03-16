Togg ön siparişleri başladı! İşte yapmanız gerekenler! T10X modeli satışa sunuldu...
Togg tarafından yapılan açıklamada yerli ve milli otomobilin T10X modeli için ön sipariş alımlarının başladığı ve 27 Mart'a kadar süreceği bildirildi. Açıklamada ayrıca akıllı cihazı satın almak isteyen vatandaşların izlemesi gereken yola da yer verildi. İşte detaylar... Togg nasıl sipariş edilir?
TOGG tarafından yapılan son dakika açıklamasında yerli ve milli otomobilin ön siparişleri için alımların başladığı belirtilirken akıllı cihazı satın almak isteyenlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine de yer verildi.
AÇIKLAMA GELDİ
Açıklamada "27 Mart'a kadar http://togg.com.tr'ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişinizi oluşturabilirsiniz. Trumore'u daha önce indirdiyseniz güncellemeyi unutmayın. Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
#T10X ön siparişi başladı.— Togg (@Togg2022) March 16, 2023
27 Mart'a kadar https://t.co/JKIdgmlrYw'ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişinizi oluşturabilirsiniz.
Trumore'u daha önce indirdiyseniz güncellemeyi unutmayın.
Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır. pic.twitter.com/IcNAFZTO5j
Togg T10X ön sipariş sürecine ilişkin 10 madde şu şekilde:
"1- 2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından 'Akıllı Cihaz Konfigüratörü'ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.
2- Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, 'Türkiye'nin Renkleri'yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebilecek.
3- Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X'in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçecek.
4- Kullanıcılar, T10X'in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek.
5- Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak.
6- Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek.
7- Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin lira bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını yaratıp 60 bin lira bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.
8- Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.
9- Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.
10- Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak."
FİYATI BELLİ OLDU
Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.
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