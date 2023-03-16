Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim talimatı! Bakanlar büyükşehirlerden aday gösterilecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrası grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Meclis çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, kurmaylarına talimatlar verdi. Başkan Erdoğan'ın seçim stratejisi belli olurken, kabinede yer alan bakanları 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili adayı olarak göstereceği belirtildi.
AK Parti, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri için yoğun hazırlık içinde. Bir yandan Yeniden Refah Partisi, HÜDA-PAR gibi partilerle görüşmeler yürütürken, diğer yandan parlamentoda çoğunluğu sağlamak amacıyla sürpriz isimlerin milletvekili adayı gösterilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor.
BAKANLAR BÜYÜKŞEHİRLERDEN ADAY GÖSTERİLECEK
Grup başkanvekillerine seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Bakanları, büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim" dediği öğrenildi.
Bu kapsamda Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimlerin asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için milletvekili adayı olarak düşündüğü ileri sürüldü.
GÜÇLÜ İSİMLERLE SEÇİME GİRİYORUZ
AK Parti kamuoyuna "Güçlü isimlerle seçimlere giriyoruz" mesajını verecek.
ADAY ADAYI OLSUNLAR
Başkan Erdoğan'ın grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmede, milletvekillerine "aday olsunlar" talimatını verdiği de öğrenildi.
Öte yandan mevcut milletvekillerinden birçoğunun "liste dışı kalacağı" da belirtildi.
3 DÖNEM KURALINA İSTİSNALAR
3 dönem kuralının uygulanıp, uygulanmayacağına ilişkin aday adaylığı başvurularının başladığı gün AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı. O, 2017'de, Merkez Karar Yönetim Kurulu'na (MKYK) bırakıldı. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek" açıklamasında bulunmuştu.
Parti yönetimininde aktif görev alanlar dahil parti içinde bu kurula takılan 76 isim bulunduğu öğrenildi.
Bu isimler arasında eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Öznur Çalık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve eski bakan Cevdet Yılmaz da yer alıyor.
Erdoğan'ın, grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda da "3 dönem kuralının uygulanıp uygulanmayacağına" yönelik grup başkanvekillerinin sorusu üzerine "3 dönem kuralını uygulayacağım. Ancak bunun istisnaları da olacak" ifadelerini kullandığı oraya çıktı.
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