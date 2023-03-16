Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan seçim talimatı! Bakanlar büyükşehirlerden aday gösterilecek

Bu kapsamda Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimlerin asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için milletvekili adayı olarak düşündüğü ileri sürüldü.