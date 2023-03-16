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Erbakan'ın yol arkadaşlarından Başkan Erdoğan'a tam destek! A Haber'de anlattı: Bağımsız Türkiye ile Batı’nın uydusu bir Türkiye tercihi

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 14:01
Milli Selamet Partisi'nin önemli isimlerinin yer aldığı '73 Selamet Kuşağı Akıncıları' 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı. Akıncılar Grubu Sözcüsü Salih Sedat Ersöz, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
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