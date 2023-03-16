16 Mart 2023, Perşembe
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Erbakan'ın yol arkadaşlarından Başkan Erdoğan'a tam destek! A Haber'de anlattı: Bağımsız Türkiye ile Batı’nın uydusu bir Türkiye tercihi
Milli Selamet Partisi'nin önemli isimlerinin yer aldığı '73 Selamet Kuşağı Akıncıları' 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı. Akıncılar Grubu Sözcüsü Salih Sedat Ersöz, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.