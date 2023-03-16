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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2023
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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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