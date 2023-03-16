İP'te yasak aşk skandalı! Mağdur kadın ailecek yaşanan rezaleti böyle ifşaladı | Ahmet Alak istifa etti
İYİ Parti'de yaşanan yasak aşk skandalı partiyi karıştırdı. Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak eşini partiden evli başka bir kadınla aldattı. Binanın güvenlik kameralarını izleyen Pınar Aran Alak emniyete giderek eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Aldatma olayı binanın güvenlik kameralarını anbean yansıdı... İddialar üzerine Ahmet Alak istifa etti.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde skandal bir olay yaşandı.
İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak eşi Pınar Aran Alak'ı partiden evli başka bir kadınla aldattı.
Ahmet Alak'ın yasak aşk yaşadığı kadını evine alırken güvenlik kameraları bu anları saniye saniye görüntüledi.
Skandal olayın ardından Pınar Aran Alak, kamera görüntüleriyle birlikte emniyete giderek uzaklaştırma kararı aldırdı.
Pınar Aran Alak olayın ardından İYİ Parti'den istifa ederken, e-devletten istifa ettiğine dair ekran görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.
İYİ Parti ile hiçbir bağının kalmadığını ve istifa ettiğini paylaşımında ifade eden Pınar Aran Alak, "Bu parti benim her şeyimi çaldı.
Arkadaşlar arayan herkese cevap veremiyorum. Yalan haber ya da iftira diye düşünenlere böyle bir iftirayı asla yapmayacağımı yakın çevrem bilir.
Her zaman eşimin yanında oldum. Panter gibi hep korudum kolladım. Güçlü bir kadınım. Bana yapılan bu ihaneti gözlerimle gördüm.
Kamera kayıtları mevcut. Kişi partiye üye. Detayları emniyetle paylaşıp uzaklaştırma kararı aldım.
Aldatıldım ve görüntüler net emniyette kişilerin ifadeleri alındıktan sonra zaten ifşa edeceğim kişiyi. Kadın evli.
Evimde bildiğim kişiyle yapıldı bu haksızlık bana. Ama bitmedi burada bitmeyecek. Herşeyin bedeli var" dedi.
AHMET ALAK DA İSTİFA ETTİ
İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Alak da ilçe başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Başkan Ahmet Alak konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Eşim Pınar Alak'ın 15.03.2023 tarihinde kendisine ait Facebook hesabından şahsımı karalayıcı açıklamaları bazı yerel haber sitelerinde haber olmak suretiyle kamuoyuna mal olmuştur. Eşimin tarafıma isnat ettiği suçlamalar gerçek olmayıp bu durumun tarafımca kabul edilmesi mümkün değildir. Bu hususta ki haklılığımı da Bağımsız Türk Yargısı huzurunda ispatlayacağımdan kimsenin zerre kadar şüphe duymasına gerek bulunmamaktadır. Eşim tarafından tarafıma isnat edilen hususlar her ne kadar yukarıda da belirttiğim üzere gerçek olmasa da sürecin partime ve partime gönül veren ilçemizde ki binlerce yol arkadaşıma zarar vermemesi adına İyi Parti İncirliova İlçe Başkanlığı ve ilçe yönetim kurulu üyeliği görevlerimden istifa ettiğimi kamuoyuna bildiririm" açıklamasında bulundu.
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