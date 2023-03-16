Cumhur İttifakı’na yeni katılım olacak mı? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Yeniden Refah ile ortak yönelimler üzerine durduklarını, koalisyon pazarlıklarının yapılmadığını, bir seçim ittifakının üzerinde durulduğunu söyledi. Kurtulmuş, şu an için bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Öncelikle yaşadığımız bu süreç asrın felaketi olarak nitelendi. Son derece öneli bir faciayla karşı karşıya kaldık. 50 bine yakın vatandaşımız şehit oldu. Büyük can kayıpları oldu. Depremin yaraları sarılırken selle yıkım oldu. 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız.

"AFETLER SİYASİ MALZEME YAPILMAMALI"

Şarkılı türkülü bir kampanya olmayacak. Afetleri siyasi malzeme olarak kullanılmaması lazım. Eleştirilere açığız ama bunlar siyasi malzeme değil. İlk andan itibaren bütün devlet kurumları oralara ulaşmak için gayret gösterdi. Samimiyetle sahada çalışılıyor.

Kürt kardeşlerimizin tek temsilcisi HDP sayılıyor, yanlış bir varsayım bu. Kürt vatandaşlarımızın olduğu yerlerde en yüksek oyu alan parti AK Parti oldu. Sanki kürtlerin Kürtlerin temsilcisi HDP anlayışı yanlıştır. En çok oyu AK Parti almıştır.

Eksiklikler var, iyileştirmek için çalışıyoruz. Bu bir milli meseledir. Siyasi tartışmanın konusu değildir. Antakya'da insanın içi kan ağlıyor. Binaların bir kısmı olduğu yerde yan yatmış, bazıları yıkılmış.

(Hatay Valisi'nin istifa ederek vekil aday adayı olması) Rahmi Doğan ilk andan itibaren depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için mücadele etmiş birisidir. Aday olma hakkını kullanmıştır.

"BİRİNCİ MESELEMİZ YAŞANAN FELAKET"

Birinci meselemiz yaşadığımız felaketin sonuçlarının süratle ortadan kaldırılmasıdır. Bakan arkadaşlarımızın her birisi, STK'lar, gönüllüler canhıraş bir çalışmanın içindeler. Başvuruları yeni almaya başladık. Odak noktamız demokratik standartları yüksek bir seçim yapacağız, millet kararını verecek.

Deprem bölgesinden göç etmiş vatandaşların oy kullanabilmesi için YSK ilanını yaptı. Nüfus bilgilerini gittikleri yere alabilirler ve oralarda oy kullanabilirler.