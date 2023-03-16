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Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul'da da hissedildi! Düzce, Ankara...16 Mart AFAD son depremler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Bolu’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul’da da hissedildi! Düzce, Ankara...16 Mart AFAD son depremler

"Az önce deprem mi oldu?" sorusu sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 16 Mart (bugün) İstanbul'da da hissedilen deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Bolu olduğu ifade edildi. Deprem Bolu'nun haricinde Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya'da da hissedildi. Peki, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Bolu deprem son dakika! AFAD Kandilli son depremler listesi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bolu'da meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Bolu ve İstanbul'da deprem kaç şiddetinde?" İşte AFAD Kandilli son depremler listesi 2023!

BOLU'DA VE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre saat 13.55'te merkez üssü Bolu olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve diğer çevre illerde de hissedildi.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul'da öğlen saatlerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Düzce, Bolu ve Ankara'da da hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ BİR DURUM BULUMUYOR!

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki Deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" mesajını paylaştı.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaşanan depremin ardından önemli bir açıklama yaptı.Yerlikaya açıklamasında; "Deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır." ifadelerini kullandı.

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