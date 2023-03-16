Bolu’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul’da da hissedildi! Düzce, Ankara...16 Mart AFAD son depremler

Bolu deprem son dakika! AFAD Kandilli son depremler listesi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bolu'da meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Bolu ve İstanbul'da deprem kaç şiddetinde?" İşte AFAD Kandilli son depremler listesi 2023!