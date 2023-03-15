Cumhur İttifakı’ndan stratejik hamle! MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Ayhan Bilgen AK Parti saflarına mı geçiyor?

BAHÇELİ'YE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI FORMÜLÜ

Seçim dönemecine girilirken, Cumhur İttifakı'nda yeni bir formül üzerinde çalışma da başladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasına rağmen masaya geri dönmesi İYİ Partili bazı seçmenlerde rahatsızlık yaratırken, bu seçmenin Cumhur İttifakı'na çekilmesi için MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülü üzerinde duruluyor.

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizinin "sorun çözüldü gibi görünse de İYİ Parti'de hasar bıraktığını" değerlendiren AK Parti, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya dönmesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık vizesi verilmesinden "rahatsız" seçmeni Cumhur İttifakı saflarına geçmeye ikna edecek yeni bir formül arayışında.