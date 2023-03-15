Cumhur İttifakı'ndan stratejik hamle! MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Ayhan Bilgen AK Parti saflarına mı geçiyor?
Son dakika haberi | 14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken, partiler arasındaki temaslar da hızlandı. Cumhur İttifakı'nın seçime yönelik çalışmaları devam ederken, flaş bir gelişme de yaşandı. AK Parti, Meral Akşener'in hamlelerinden rahatsız olan İYİ Parti seçmenini Cumhur İttifakı tarafına çekebilmek için MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı yardımcısı olması için çalışma başlattı. Kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre ise HDP'den istifa ederek SES Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'in AK Parti saflarına katılacağı belirtildi. İşte detaylar...
14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere doğru adım adım yaklaşılırken, YSK'nın seçim takvimini açıklamasıyla sürece ilişkin detaylar da netleşti. YSK'nın kararının ardından seçime girecek partiler arasındaki ittifak ve iş birliği görüşmeleri de hızlandı.
CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR MU?
6'lı koalisyonda Cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle çıkan kriz sonrası Meral Akşener'in masaya geri dönmesiyle birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak duyurulurken; Cumhur İttifakı cephesinde de HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi gibi partilerle temaslar devam ediyor.
BAHÇELİ'YE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI FORMÜLÜ
Seçim dönemecine girilirken, Cumhur İttifakı'nda yeni bir formül üzerinde çalışma da başladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasına rağmen masaya geri dönmesi İYİ Partili bazı seçmenlerde rahatsızlık yaratırken, bu seçmenin Cumhur İttifakı'na çekilmesi için MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülü üzerinde duruluyor.
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizinin "sorun çözüldü gibi görünse de İYİ Parti'de hasar bıraktığını" değerlendiren AK Parti, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya dönmesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık vizesi verilmesinden "rahatsız" seçmeni Cumhur İttifakı saflarına geçmeye ikna edecek yeni bir formül arayışında.
CUMHUR'DAN STRATEJİK ADIM
AK Parti kulislerinde, İYİ Parti'nin tereddütlü seçmen kitlesini Cumhur İttifakı saflarına çekme konusunda uygulanabilecek formüller kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesi ve seçim öncesinde bu hamle üzerinden bir propaganda faaliyeti yürütülebileceği ifade ediliyor.
Altılı Masa'nın 2 Mart'ta yaptığı toplantıda Akşener, "kazanacak aday" vurgusuyla Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak önermişti.
Akşener daha sonra partisinin üst kuruluyla bir istişare gerçekleştirmiş; ardından da sert bir açıklamayla masadan kopuş sinyali vermişti. Kriz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşılığında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirilmesine imkân tanıyan formülle aşılabilmişti.
AK Parti, 14 Mayıs seçimlerine giderken özellikle MHP ve İYİ Parti tabanını oluşturan milliyetçi oylarla ilgili önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Parti kulislerinde Akşener'in, Altılı Masa'ya siyasi bir manevrayla geri dönmesinin parti tabanında ciddi kopuşlara neden olduğu; bu partiye oy verme konusunda tereddüt yaşayan seçmenin Cumhur İttifakı saflarına geçmesi konusunda yeni bir stratejik hamleye ihtiyaç olduğu görüşü hâkim.
İYİ Parti'nin "AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı" temelinde kurulduğu tezinden hareket eden AK Partili kaynaklar, İYİ Parti'li seçmen için MHP'nin yeniden güçlü bir alternatif olarak öne çıkarılması gerektiğine işaret ediyor.
Parti kulislerinde bu kapsamda Erdoğan liderliğinde seçimin kazanılması halinde Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesi ve seçim öncesinde de bu hamle üzerinden bir propaganda faaliyeti yürütülebileceği konuşuluyor.
AYHAN BİLGEN AK PARTİ YOLUNDA MI?
Öte yandan kritik bir gelişme daha yaşandı. Kimlik siyaseti yapılıyor gerekçesiyle HDP'den isitfa ederek SES Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'in AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor.
SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen ile AK Parti arasında önümüzdeki günlerde resmi temasın sağlanacağı Kars eski Belediye Başkanının AK Parti'den gelecek teklife sıcak bakacağı konuşuluyor. Bilgen'in 6'lı koalisyona mesafeli olduğu biliniyor.
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