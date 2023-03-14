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Son dakika | Türkiye ve Yunanistan arasında önemli görüşme

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Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
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Son dakika | Türkiye ve Yunanistan arasında önemli görüşme

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Türkiye’de tutuklu bulunan bir Yunanistan vatandaşının iadesi konusunda telefonda görüştü.

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