Dev projeler afetlere hazır! İşte İstanbul'un kaçış rotası Kuzey Marmara Otoyolu
Türkiye’nin son yıllarda yaptığı dev projeler olası deprem afetine uygun şekilde yapılıyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nda bulunan viyadükler izolatörlerle güçlendirilirken, A Haber muhabiri Mehmet Karataş yapılan çalışmalarla ilgili Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Ulutekin ile bir röportaj gerçekleştirdi. İşte Ulutekin’in açıklamalarından öne çıkanlar...
Türkiye, afetlerle mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Olası Marmara depreminden en çok etkilenmesi beklenen bölge olan İstanbul'un "kaçış rotası" olarak belirlenen Kuzey Marmara Otoyolu'nda da deprem riskine karşı birçok önlem alındı. 9 büyüklüğündeki depreme göre yapılan otoyolda birçok teknik malzeme kullanılırken, A Haber muhabiri Mehmet Karataş yapılan çalışmalarla ilgili Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Ulutekin ile bir röportaj gerçekleştirdi.
İşte Ulutekin'in açıklamalarından öne çıkanlar...
AFETLERE KARŞI DAYANIKLILIK SİSTEMİ NEDİR?
Bilindiği gibi Kuzey Marmara Otoyolu'nun bitiş tarihi çok yenilerde, 2021 tarihinde son noktayı koyduk.
Dolayısıyla bu tarihe kadar çıkmış olan tüm uygulanması ve araştırılması gereken her konunun uygulandığı yer Kuzey Marmara Otoyolu oldu. Deprem ya da diğer konularda da Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'un kaçış noktası olarak gösterildi.
Türkiye ya da dünya afet konusunda çok gelişiyor. Kullanılan malzemeler, teknik özelliklerin hepsi her gün değişiyor. O nedenle burada depremle ilgili kullanılan sismik izolatörler var. Onların dışında mesnet izolatörleri var. Bunların hepsinin beraber kullanıldığı modeller de var. Bu nedenle depreme karşı gerekli önlemler alınmış oluyor. 9 şiddetinde depreme dayanıklılık esas alındı. Bizim uyguladığımız depremle ilgili son nokta 9 şiddetinde depremle savaşmak.
KULLANILAN SİSMİK İZOLATÖRLER NELER?
Sismik izolatörler yapının gelen enerjiyi kolon ve temele iletmeden hafifleterek yukarı doğru salıyor. Gelen enerji yukarı doğru çıkarken daha az hasar veriyor. Sismik izolatörlerin çok çeşidi var. Burada her türlüsü kullanıldı.
Bu konuda uzman olan bir sürü arkadaşımız çalıştı burada. 110 metreyi bulan viyadüklerimiz var. Bunların her birinde temelinden tutun üst yapısına kadar oya işler gibi bu yolu işlediler. 17 bin kişi çalıştı. Bunların içerisinde birçok kişi de uzmandı. En son yapılan yol bu olduğu için belki en iyi parçaları kullandık.
Biliyorsunuz İstanbul büyük bir depreme hazırlanıyor. Bunun içinde İstanbul'un fay hattına en uzak bölümü kuzey bölümü. Biz de kuzeyde bulunan bir yoluz. Bizim geçtiğimiz hiçbir yerde fay hattı görünmüyor. Dolayısıyla ara yollardaki çıkışlara kadar bakılıyor. Bununla ilgili büyük çalışmalar yapılıyor. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Hem giriş hem de çıkış noktası olarak düşünülüyoruz. İstanbul'un her kesiminin hazırlandığı bir konu. Biz elimizden geleni yapıyoruz.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DA DUYURMUŞTU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda dev projelerin afetlere hazırlandığının altını çizerken, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi projelerde sismik izolatör kullanıldığını ve deprem anında bu yolların acil durum yolu olarak kullanılacağını söyledi.
İşte o açıklamalar:
Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz. İstanbul'da 100 kilometrenin üzerinde demir yolu yatırımımız var. Bunlar afette sığınak olacak, hatlarımız hizmete devam edecek.
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