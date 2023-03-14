Dev projeler afetlere hazır! İşte İstanbul’un kaçış rotası Kuzey Marmara Otoyolu

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DA DUYURMUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda dev projelerin afetlere hazırlandığının altını çizerken, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi projelerde sismik izolatör kullanıldığını ve deprem anında bu yolların acil durum yolu olarak kullanılacağını söyledi.

İşte o açıklamalar:

Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz. İstanbul'da 100 kilometrenin üzerinde demir yolu yatırımımız var. Bunlar afette sığınak olacak, hatlarımız hizmete devam edecek.