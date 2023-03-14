14 Mart 2023, Salı
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Dev projeler afetlere hazır! Mega projeler can damarı olacak
Dev projeler, depreme karşı izolatörlerle güçlendirildi. Mega projeler can damarı olacak. Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray acil durum yolu olarak kullanılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konuğu Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin aktardı.