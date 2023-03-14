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Dev projeler afetlere hazır! Mega projeler can damarı olacak

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 14.03.2023 14:39
Dev projeler, depreme karşı izolatörlerle güçlendirildi. Mega projeler can damarı olacak. Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray acil durum yolu olarak kullanılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konuğu Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin aktardı.
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