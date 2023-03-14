14 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Evim Yuvan Olsun" kampanyası açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Evim Yuvan Olsun" kampanyası açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Evim Yuvan Olsun kampanyası açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Oktay, "10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır." dedi. Oktay ayrıca, "Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi." ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA