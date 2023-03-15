Depremden etkilenen OSB’ler için eylem planı! Borçlar 1 ertelendi

Depremzedelere yönelik destekler sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemesinin 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailenin hesabına yatırıldığını açıkladı. Fuat Oktay, deprem bölgesinde borçların da 1 yıl ertelendiği söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN