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Depremden etkilenen OSB’ler için eylem planı! Borçlar 1 ertelendi

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Giriş: 15.03.2023 11:22
Depremzedelere yönelik destekler sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemesinin 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailenin hesabına yatırıldığını açıkladı. Fuat Oktay, deprem bölgesinde borçların da 1 yıl ertelendiği söyledi.
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OSB’ler için eylem planı! Borçlar 1 ertelendi
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