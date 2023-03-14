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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'da "Necip Fazıl Kısakürek" gafı! Usta kalem için "şair galiba" dedi

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Giriş: 14.03.2023 17:39
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da yeni bir gafa imza attı. Seçim çalışmaları kapsamında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türk edebiyatının usta kalemi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmak isterken; usta isim için "Şair galiba..." ifadelerini kullandı. .
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