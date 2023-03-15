15 Mart Çarşamba Şanlıurfa'da yarın okullar tatil olacak mı? Şanlıurfa okullar tatil mi son dakika? Valilik açıklamaları...
"Şanlıurfa okullar tatil mi son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yoğun sağanak yağışın yaşadığı Şanlıurfa'da yarın (15 Mart Çarşamba) okulların tatil olmasına ilişkin gözler valilik açıklamasına çevrilmişti. Peki, Şanlıurfa okullar tatil mi son dakika? 15 Mart Çarşamba Şanlıurfa'da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
"Şanlıurfa okullar tatil mi son dakika? 15 Mart Çarşamba Şanlıurfa'da yarın okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa'da yarın okulların tatil olma durumuna ilişkin paylaşımda bulundu. Peki, Şanlıurfa okullar tatil mi son dakika? 15 Mart Çarşamba Şanlıurfa'da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Şanlıurfa'da olumsuz hava şartları etkisini gösterdi. Sağanak yağış sonrası okullarda eğitime ara verdildi. Tatilin detaylarını Vali Salih Ayhan açıkladı.
ŞANLIURFA'DA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada,
"İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir."
"Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." sözlerine yer verdi.
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