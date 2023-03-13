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Son dakika! Kayseri'de terör operasyonu: Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Son dakika! Kayseri’de terör operasyonu: Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Son dakika haberleri... Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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