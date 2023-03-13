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Malatya ve Hatay'da korkutan depremler! AFAD büyüklüklerini 4,7 4,5 ve 4,4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

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Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Malatya ve Hatay’da korkutan depremler! AFAD büyüklüklerini 4,7 4,5 ve 4,4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge sabah saatlerinde 4,7 ve 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Ayrıca Hatay Hassa da saat 4.4 büyüklüğünde depremle sallandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerde de hissedildi.

AFAD'DAN BÖLGE İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Malatya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı depremin ardından olumsuz durum bulunmamaktadır" şeklinde açıklamada bulundu. Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı depremin ardından AFAD olumsuz durum bulunmadığını açıkladı. AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE DEPREMLER
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.13'te de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

HATAY 4,4 İLE SALLANDI
Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 05.23'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.13 05:48:35 37.0483 36.6833 5.4 -.- 1.6 -.- ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.13 05:37:25 36.7997 36.4718 17.3 -.- 1.2 -.- YUKARIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.13 05:37:10 38.2420 38.6475 7.3 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:33:59 37.3103 37.0950 21.9 -.- 1.4 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 05:27:18 38.2090 38.6702 5.0 -.- 3.1 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:23:13 36.8038 36.5128 5.0 -.- 4.4 4.2 HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.13 05:21:25 38.1078 38.6887 8.5 -.- 1.7 -.- ALICERI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:13:51 38.1403 38.6813 5.0 -.- 4.5 4.5 BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:10:17 37.9125 36.6285 7.2 -.- 2.1 -.- TEKIR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 05:09:37 38.4425 37.5115 2.1 -.- 2.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 05:07:38 38.0352 32.6862 5.2 -.- 1.1 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.03.13 05:02:37 38.1257 36.6007 14.6 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 05:01:45 36.8932 28.1867 47.4 -.- 1.3 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.03.13 05:00:46 40.8773 31.7967 1.0 -.- 3.5 3.3 MERKESLER (BOLU) İlksel
2023.03.13 05:00:05 37.1693 28.7248 12.3 -.- 1.5 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel


2023.03.13 04:58:18 36.1047 35.7917 9.9 -.- 1.5 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.13 04:55:25 37.8823 38.8007 5.4 -.- 1.8 -.- ERIKLI-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 04:54:03 40.4318 37.0328 9.4 -.- 1.5 -.- GOKCEOLUK-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.03.13 04:52:13 38.5873 37.4865 2.8 -.- 1.9 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 04:45:39 37.8468 36.3085 4.6 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 04:44:48 38.2115 38.7512 5.8 -.- 1.4 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel


2023.03.13 04:34:29 38.1408 38.6998 2.4 -.- 4.8 4.8 YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 04:33:36 37.9103 36.4685 5.4 -.- 2.3 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 04:28:21 37.4325 36.8107 7.6 -.- 1.8 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 04:26:41 36.2410 35.9907 6.4 -.- 2.3 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.13 04:24:39 37.1692 36.7653 5.4 -.- 1.7 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

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