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Başkan Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov'u ağırladı

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Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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Başkan Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov’u ağırladı

Başkan Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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