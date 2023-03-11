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Ahmet Davutoğlu'ndan 'Başkan Erdoğan deprem bölgesine geç gitti' yalanı: Görüntülere rağmen yalan söyledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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Ahmet Davutoğlu’ndan ’Başkan Erdoğan deprem bölgesine geç gitti’ yalanı: Görüntülere rağmen yalan söyledi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan eden 6'lı koalisyon, deprem üzerinden yürüttüğü çirkin ve asılsız ithamlara geri döndü. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, "Başkan Erdoğan deprem bölgesine geç gitti" yalanını ortaya atıp, "5. gün gitti" ifadelerini kullandı. Ancak bilindiği üzere Başkan Erdoğan ilk günden itibaren asrın felaketi sonrası koordinasyonu sağlarken deprem bölgesine de ikinci günde gitmişti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyon, yıllardır süren adaylık tartışmalarına, oldukça büyük krizlere gebe olan görüşmeler sonrasında nokta koydu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gösterdi.

Karar sonrasında CHP tarafından fonlanan televizyon kanallarında, asılsız iddialar ve kara propagandalar ile hükümete saldırmaya başlandı. 6'lı koalisyonun ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

CANLI YAYINDA GÖZ GÖRE GÖRE YALAN

Daha önce de birçok konuda yalan söylediği ortaya çıkan Davutoğlu, CHP'nin fonladığı Halk TV'de göz göre göre manipülasyona başvurdu.

Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesine 5. günde gittiğini iddia eden Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı kaç gün sonra gitti bölgeye beşinci ve altıncı gündü, dördüncü günün sonu veya beşinci gündü." diyerek canlı yayında yalan söyledi.

Başkan Erdoğan depremin olduğu ilk andan itibaren talimatlarıyla krizi yönetmiş 24 saat sonra 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam etmişti. Erdoğan 2. gün ise Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'da incelemelerde bulunmuştu. Bölgede bulunan depremzedelerin Antalya, Mersin ve Alanya'daki otellerde konaklayabileceğini belirten Erdoğan, "Hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Hasar tespitleriyle her ailemize 10'ar bin lira ulaştıracağız." demişti.

Depremzedeler ise Başkan Erdoğan teşekkürlerini "Başkanım Allah devletimizden razı olsun, sana inanıyoruz Başkanım" ifadeleriyle duyurmuştu.

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