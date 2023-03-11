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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2023
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İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

Son dakika haberi... Kent genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Maltepe-Adalar seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

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