10 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yargıtay'dan Başkan Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasıyla ilgili flaş karar

Yargıtay'dan Başkan Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasıyla ilgili flaş karar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
ABONE OL
Yargıtay’dan Başkan Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı tazminat davasıyla ilgili flaş karar

Son dakika haberine göre Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Başkan Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı davada verilen 25 bin liralık tazminat tutarını az bularak kararı bozdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaretleri sonrası açtığı dava ile ilgili Yargıtay'dan bozma kararı geldi. CHP liderinin Başkan Erdoğan"Darbeci olmak, kontrollü darbe yapmak, darbeden fayda sağlamak, FETÖ'nün siyasi ayağı olmak, diktatör olmak, firavunluk, hakim ve savcılara talimat vermek" gibi suçlamalarla itham etmesi üzerine açılan 1 milyon TL tazminat talepli davada, yerel mahkeme 50 bin lira tazminat kararı vermiş; Bölge Adliye Mahkemesi ise istinaf edilen karar sonrası davayı kısmen kabul ederek tazminat tutarını 25 bin liraya düşürmüştü.

YARGITAY'DAN BAŞKAN ERDOĞAN LEHİNE BOZMA KARARI
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı Başkan Erdoğan lehine bozdu. 25 bin liralık tutarın "eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alındığında" yeterli olmadığına hükmeden Yargıtay, tazminat tutarının daha fazla olmasına hükmetti.

ERDOĞAN'IN AVUKATINDAN PAYLAŞIM
Kararla ilgili bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın "Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Kılıçdaroğlu aleyhine hükmedilen 25 bin TL'yi az buldu. Yargıtay'a göre, eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alındığında Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımıza daha üst düzey tazminat ödemeli." dedi.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına CHP içerisinden tepki
Meral Akşener travması muhalif medyayı sarstı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA