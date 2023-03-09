Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına CHP içerisinden tepki! Eski vekil Yıldıray Sapan bombardımana tuttu
Son dakika haberi | 6'lı koalisyonda yaşanan adaylık kaosunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masanın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine CHP içerisinden de tepkiler yükseliyor. CHP'li eski vekil Yıldıray Sapan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nu adeta bombardımana tutarken; geçmişte yaptıklarından örnekler vererek "Kılıçdaroğlu mu hak-hukuk-adalet getirecek!" ifadeleri ile tepki gösterdi.
Altılı koalisyondaki krizin ardından cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gösterildi. Bu gelişme sonrası CHP'lilerden bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gelişmeleri yorumlayanlardan biri ise CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan oldu. Sapan, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü, "Sen mi hak, hukuk ve adaleti getireceksin!" dedi.
"FETÖ VE PKK SEVİCİLİĞİ YAPAN..."
Sapan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını tek tek saymayı da ihmal etmedi.
Sapan şunları söyledi:
İhale hırsızlarını meclise sokan, sabah söylediğini akşam inkar eden, depremzedeler yerine adaylığını önceleyen, CHP'yi mezhepçi parti yapan, Atatürk'ten nefret eden Seyit Rıza, FETÖ ve PKK seviciliği yapan, tüm Atatürkçüleri ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu mu hak-hukuk-adalet getirecek!
Tam 20 yıldır yakından tanırım @kilicdarogluk nu. Şahit olduğum onlarca olaydan sonra uyarmayı görev sayıyorum. AK Parti ve kadrolarına rahmet okutturacağına emin olabilirsiniz! Madem dürüstsün, depremde yıkılan yapıların çoğunun müsebbibinin Ychp li belediyeler olduğunu söyle!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Naci Görür İstanbul'dan sonra o illeri de uyardı! "9 şiddetinde hissedilecek" Erzincan'dan Bingöl'e kadar... Yeni depremler olacak mı?
- Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile illere göre sorgulama...
- AÖL sınavları online, ne zaman yapılacak 2023? Açık Lise sınavları yüz yüze mi yapılacak?
- Taşınmak isteyene 3.500 - 3.000 - 2.500 TL kira desteği! Miktarlar güncellendi, o tarihte hesaplara yatacak! İstanbul, Ankara, İzmir...
- Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
- Balıkesir deprem son dakika 2023! 9 Mart İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- O burçlara akıl sır ermiyor! Padişah hafızasına sahip 5 BURÇ belli oldu! Hiçbir şeyi asla unutmuyorlar!
- Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif estetik mi yaptırdı? İşte eski hali...
- Vergi affı yasası çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Borçlar ne zaman silinecek? VERGİ AFFI 2023 SON DURUM
- Bayern Münih-PSG maçı CANLI İZLE! Bayern Münih PSG maçı canlı yayın kesintisiz izle! Hangi kanaldan şifresiz mi yayınlanacak?
- Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! hac.gov.tr e-devlet sorgulama ekranı
- Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte, Acun Ilıcalı'nın çocukları...