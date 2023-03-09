Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına CHP içerisinden tepki! Eski vekil Yıldıray Sapan bombardımana tuttu

Altılı koalisyondaki krizin ardından cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gösterildi. Bu gelişme sonrası CHP'lilerden bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gelişmeleri yorumlayanlardan biri ise CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan oldu. Sapan, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü, "Sen mi hak, hukuk ve adaleti getireceksin!" dedi.

"FETÖ VE PKK SEVİCİLİĞİ YAPAN..."

Sapan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını tek tek saymayı da ihmal etmedi.

Sapan şunları söyledi: