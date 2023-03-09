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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına CHP içerisinden tepki! Eski vekil Yıldıray Sapan bombardımana tuttu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına CHP içerisinden tepki! Eski vekil Yıldıray Sapan bombardımana tuttu

Son dakika haberi | 6'lı koalisyonda yaşanan adaylık kaosunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masanın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine CHP içerisinden de tepkiler yükseliyor. CHP'li eski vekil Yıldıray Sapan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nu adeta bombardımana tutarken; geçmişte yaptıklarından örnekler vererek "Kılıçdaroğlu mu hak-hukuk-adalet getirecek!" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Altılı koalisyondaki krizin ardından cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gösterildi. Bu gelişme sonrası CHP'lilerden bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gelişmeleri yorumlayanlardan biri ise CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan oldu. Sapan, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü, "Sen mi hak, hukuk ve adaleti getireceksin!" dedi.

"FETÖ VE PKK SEVİCİLİĞİ YAPAN..."
Sapan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını tek tek saymayı da ihmal etmedi.

Sapan şunları söyledi:



İhale hırsızlarını meclise sokan, sabah söylediğini akşam inkar eden, depremzedeler yerine adaylığını önceleyen, CHP'yi mezhepçi parti yapan, Atatürk'ten nefret eden Seyit Rıza, FETÖ ve PKK seviciliği yapan, tüm Atatürkçüleri ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu mu hak-hukuk-adalet getirecek!

Tam 20 yıldır yakından tanırım @kilicdarogluk nu. Şahit olduğum onlarca olaydan sonra uyarmayı görev sayıyorum. AK Parti ve kadrolarına rahmet okutturacağına emin olabilirsiniz! Madem dürüstsün, depremde yıkılan yapıların çoğunun müsebbibinin Ychp li belediyeler olduğunu söyle!

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