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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hataylı depremzede Ayşegül Bilen ile görüştü! Bilen Bakan Bozdağ'dan istemişti

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Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hataylı depremzede Ayşegül Bilen ile görüştü! Bilen Bakan Bozdağ’dan istemişti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, bölgelerde yaralar sarılıyor. Hatay Kırıkhan'da bir depremzede incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayatını kaybeden annesinin selamını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek istediğini söyledi. Bakan Bozdağ bu isteği iletirken, Başkan Erdoğan, bugün ulusa sesleniş programında depremzede Ayşegül Bilen ile görüştüğünü açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin etkilediği illerden birisi olan Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hatay'da incelemelerde bulundu.

Bakan Bozdağ'ın Kırıkhan'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir depremzede ile arasında geçen konuşma dikkat çekti.

Adının Ayşegül Bilen olduğu öğrenilen depremzede Bakan Bozdağ'a tek isteğinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek olduğunu ve elini öpmek olduğunu söyledi.

"ANNEMİN SELAMINI İLETMEK İSTİYORUM"

Hayatını kaybeden annesinin selamını iletmek Başkan Erdoğan'a iletmek istediğini belirten Bilen, "Benim hiçbir isteğim yok. Benim her şeyimi verdi Cumhurbaşkanım. Allah hepinizden razı olsun. Eksiğimiz yok ama ben annemin selamını ona iletmek istiyorum." dedi.

Bakan Bozdağ ise Ayşegül Bilen'in annesine rahmet dileyerek selamı ileteceğini belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tek isteğinin annesinin selamını kendisine iletmek olduğunu söyleyen Bilen ile görüştüğünü açıkladı. Başkan Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşmasında "Bu sabah Kırıkhan'dan bir hanım kardeşim aradı. Adalet Bakanımıza 'Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum' dedi. Adalet bakanımız bu durumu bana ileti. Kendisiyle görüştüm. O ne güzel bir anlayıştır. 'Cumhurbaşkanımız bizim hiçbir sıkıntımız yok. Her şeyimiz geliyor. Çadırda kalıyorum.' Dedi. Doğma büyü Hataylıyım diyor." ifadelerini kullandı

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