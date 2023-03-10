Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hataylı depremzede Ayşegül Bilen ile görüştü! Bilen Bakan Bozdağ’dan istemişti

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tek isteğinin annesinin selamını kendisine iletmek olduğunu söyleyen Bilen ile görüştüğünü açıkladı. Başkan Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşmasında "Bu sabah Kırıkhan'dan bir hanım kardeşim aradı. Adalet Bakanımıza 'Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum' dedi. Adalet bakanımız bu durumu bana ileti. Kendisiyle görüştüm. O ne güzel bir anlayıştır. 'Cumhurbaşkanımız bizim hiçbir sıkıntımız yok. Her şeyimiz geliyor. Çadırda kalıyorum.' Dedi. Doğma büyü Hataylıyım diyor." ifadelerini kullandı