Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hataylı depremzede Ayşegül Bilen ile görüştü! Bilen Bakan Bozdağ'dan istemişti
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, bölgelerde yaralar sarılıyor. Hatay Kırıkhan'da bir depremzede incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayatını kaybeden annesinin selamını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek istediğini söyledi. Bakan Bozdağ bu isteği iletirken, Başkan Erdoğan, bugün ulusa sesleniş programında depremzede Ayşegül Bilen ile görüştüğünü açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin etkilediği illerden birisi olan Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hatay'da incelemelerde bulundu.
Bakan Bozdağ'ın Kırıkhan'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir depremzede ile arasında geçen konuşma dikkat çekti.
Adının Ayşegül Bilen olduğu öğrenilen depremzede Bakan Bozdağ'a tek isteğinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek olduğunu ve elini öpmek olduğunu söyledi.
"ANNEMİN SELAMINI İLETMEK İSTİYORUM"
Hayatını kaybeden annesinin selamını iletmek Başkan Erdoğan'a iletmek istediğini belirten Bilen, "Benim hiçbir isteğim yok. Benim her şeyimi verdi Cumhurbaşkanım. Allah hepinizden razı olsun. Eksiğimiz yok ama ben annemin selamını ona iletmek istiyorum." dedi.
Bakan Bozdağ ise Ayşegül Bilen'in annesine rahmet dileyerek selamı ileteceğini belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tek isteğinin annesinin selamını kendisine iletmek olduğunu söyleyen Bilen ile görüştüğünü açıkladı. Başkan Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşmasında "Bu sabah Kırıkhan'dan bir hanım kardeşim aradı. Adalet Bakanımıza 'Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum' dedi. Adalet bakanımız bu durumu bana ileti. Kendisiyle görüştüm. O ne güzel bir anlayıştır. 'Cumhurbaşkanımız bizim hiçbir sıkıntımız yok. Her şeyimiz geliyor. Çadırda kalıyorum.' Dedi. Doğma büyü Hataylıyım diyor." ifadelerini kullandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? LGS 2023 sınavı ertelendi mi, hangi tarihte yapılacak?
- Emekliye %122 artış ufukta göründü! Rakam şekillendi, SSK, Bağkur, EYT'li için yeni rakam! Refah payı, taban aylık, enflasyon farkı...
- Ayda 4.000 TL hesabınızda! 13 bankadan yeni 32 günlük vadeli mevduat faizi atağı! İşte TL'ye en yüksek faiz veren bankalar!
- Müge Anlı Arife Gökçe son durum ne, açıklama geldi mi? Arife Gökçe bulundu mu, yeni gelişme yaşandı mı?
- İŞKUR 163.700 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS olsun yada olmasın fark etmiyor! 8.500 - 9.000 - 9500 TL maaş! TYP, Sağlık Bakanlığı...
- Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Kar, yağmur, fırtına derken...
- ÖGG 102. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 102. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
- Naci Görür'den çarpıcı Avrupa Yakası açıklaması: Olası Marmara Depreminde iki aktif fay birden! Adalar ve Kumburgaz fay kolu...
- 2023-ALES/1 geç başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-ALES/1 geç başvuruları nereden, online mı yapılacak?
- Marmaray Yenikapı İstasyonu son dakika | 10 Mart 2023 Marmaray'da ne oldu? Seferler durduruldu mu, tekrar açıldı mı?
- Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...
- EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? EYT ilk maaş ayın kaçında, ne kadar yatar?