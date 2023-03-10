Kayseri’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,8 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda, "İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmi açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.03.10 06:10:37 38.1092 38.6067 5.7 -.- 2.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.03.10 06:06:03 38.1440 36.7537 5.0 -.- 1.2 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.10 06:03:33 37.9300 29.0765 7.5 -.- 1.9 -.- YUKARISAMLI-AKKOY (DENIZLI) İlksel

2023.03.10 06:00:35 38.1287 38.4977 5.0 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.10 05:53:53 35.8343 33.5708 12.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.03.10 05:41:53 38.8178 38.0882 5.0 -.- 2.1 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2023.03.10 05:39:33 38.2358 37.7913 9.4 -.- 1.7 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.10 05:32:25 38.3768 38.8623 3.2 -.- 2.2 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel

2023.03.10 05:28:14 38.7010 35.2858 6.1 -.- 4.8 4.9 KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel