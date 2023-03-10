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Kayseri'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,8 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

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Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
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Kayseri’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,8 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'de sabah saatlerinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kayseri'de saat 05.28'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Hacılar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda, "İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmi açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.10 06:10:37 38.1092 38.6067 5.7 -.- 2.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.10 06:06:03 38.1440 36.7537 5.0 -.- 1.2 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 06:03:33 37.9300 29.0765 7.5 -.- 1.9 -.- YUKARISAMLI-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2023.03.10 06:00:35 38.1287 38.4977 5.0 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.10 05:53:53 35.8343 33.5708 12.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.10 05:41:53 38.8178 38.0882 5.0 -.- 2.1 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.03.10 05:39:33 38.2358 37.7913 9.4 -.- 1.7 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.10 05:32:25 38.3768 38.8623 3.2 -.- 2.2 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2023.03.10 05:28:14 38.7010 35.2858 6.1 -.- 4.8 4.9 KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel


2023.03.10 05:19:19 36.9523 36.5890 9.2 -.- 2.1 -.- AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.10 05:19:17 38.1370 37.0642 5.0 -.- 2.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 04:58:27 38.1562 37.8353 3.9 -.- 2.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.10 04:56:25 38.4373 37.5082 6.8 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.10 04:54:12 38.0763 37.2262 5.0 -.- 2.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 04:48:05 38.6932 39.8353 6.8 -.- 2.5 -.- BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.03.10 04:44:33 37.2452 36.8247 5.0 -.- 2.7 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.10 04:41:44 38.1973 27.3158 5.0 -.- 1.3 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2023.03.10 04:33:56 37.4803 37.4475 8.1 -.- 2.4 -.- GANIDAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

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