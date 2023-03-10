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Deprem bölgesine giden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? Erbakan'ın kemikleri sızlıyor...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
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Deprem bölgesine giden Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? Erbakan’ın kemikleri sızlıyor...

Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim turuna deprem bölgesi olan Malatya'dan başladı. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti esnasında bir depremzede kendisine tepki gösterirken "CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu soruyu duymazlıktan gelip aracına bindi. Depremzede vatandaş ise Kılıçdaroğlu'na "Erbakan'ın kemikleri sızlıyor" diyerek sözlerini yineledi. İşte detaylar...

Altılı koalisyonun adayı olarak açıklanan ve seçim çalışmalarına deprem bölgesinden başlayan Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'ya giderek vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaret esnasında tepkiler toplayan Kılıçdaroğlu'na bir depremzede tepki gösterdi.

"CHP GEÇMİŞİYLE NASIL HELALLEŞECEK?"

Buradaki ziyaretinin ardından aracına bindiği sırada bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? CHP'nin geçmişini sizler gibi, hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ERBAKAN'IN KEMİKLERİ SIZLIYOR"

Depremzede "Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Geçmişinizle hesaplaşın sonra gelin." dedi. Alandan ayrılan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Atatürk ve Gazi mahalleleri muhtarlıklarını da ziyaret etti.

Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu’na tepki DEPREM BÖLGESİNE GİDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

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