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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber'e özel açıklamalar: "Yalanın hiçbir anlamının olmadığı dönem bu dönemdir"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2023
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan A Haber’e özel açıklamalar: Yalanın hiçbir anlamının olmadığı dönem bu dönemdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. El birliğiyle bu felaketin de üstesinden gelineceğinin vurgusunu yapan Bakan Soylu, "İnsan ayırt etmeden her geçen gün buradaki standartları yükseltmek için de büyük gayret içindeyiz." dedi. Sosyal medyada yürütülen yalan ve algı operasyonlarına ilişkin de konuşan Bakan Soylu, "Sosyal medyada söylenenlerin hiçbir anlamı yok. Yalanın hiçbir anlamının olmadığı dönem bu dönemdir." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 47 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Devlet, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana yaraları sarmak için topyekün seferber oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"YALANIN HİÇBİR ANLAMININ OLMADIĞI DÖNEM BU DÖNEMDİR"

El birliğiyle bu felaketin de üstesinden gelineceğinin vurgusunu yapan Bakan Soylu, "İnsan ayırt etmeden her geçen gün buradaki standartları yükseltmek için de büyük gayret içindeyiz." dedi.

Sosyal medyada yürütülen yalan ve algı operasyonlarına ilişkin de konuşan Bakan Soylu, "Sosyal medyada söylenenlerin hiçbir anlamı yok. Yalanın hiçbir anlamının olmadığı dönem bu dönemdir." diye konuştu.

"DAHA DA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Bakan Soylu'nun A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Allah hiçbir millete böyle bir felaket vermesin. Burada çocukları görüyoruz, bunlar bizim misafirimiz Suriyeliler, onlar da bu korkuları yaşadılar. Bir devletin insan ayırt etmeden nasıl kucakladığının en büyük fotoğraflarından. Biz büyük bir devletiz büyük bir milletiz. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde uzanmaya çalışıyoruz. Her geçen gün buradaki standartları yükseltmek için de büyük gayret içindeyiz. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. El birliğiyle bu işin içerisinden çıkacağız. Daha da güçlü olacağız.

Sosyal medyadaki iddiaların bir anlamı yok. Büyük bir gerçeklik, sorunların çözümü de büyük bir gerçeklik. Milyonlarca öğünle her gün kucaklanması da eksiklik olur mu? 110 bin metrekarelik alana ulaşmaya çalışıyoruz, alan da etkilediği insan da büyük, depremin etkisi de büyük. Bütün bunların altından kalkmaya çalışan bir anlayış bugün milletin ve devletin el birliğiyle ayaktadır. Söyleneceklerdir, siyasal istismara teşkil etmeye çalışacaklardır. Yalanın hiçbir anlamının olmadığı dönem bu dönemdir. Görüyorum ben de Adıyaman'da oturup Hatay'da olduğunu söylüyor hepsini tespit ediyoruz."

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