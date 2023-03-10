İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber'e özel açıklamalar: "Yalanın hiçbir anlamının olmadığı dönem bu dönemdir"

"DAHA DA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Bakan Soylu'nun A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Allah hiçbir millete böyle bir felaket vermesin. Burada çocukları görüyoruz, bunlar bizim misafirimiz Suriyeliler, onlar da bu korkuları yaşadılar. Bir devletin insan ayırt etmeden nasıl kucakladığının en büyük fotoğraflarından. Biz büyük bir devletiz büyük bir milletiz. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde uzanmaya çalışıyoruz. Her geçen gün buradaki standartları yükseltmek için de büyük gayret içindeyiz. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. El birliğiyle bu işin içerisinden çıkacağız. Daha da güçlü olacağız.

Sosyal medyadaki iddiaların bir anlamı yok. Büyük bir gerçeklik, sorunların çözümü de büyük bir gerçeklik. Milyonlarca öğünle her gün kucaklanması da eksiklik olur mu? 110 bin metrekarelik alana ulaşmaya çalışıyoruz, alan da etkilediği insan da büyük, depremin etkisi de büyük. Bütün bunların altından kalkmaya çalışan bir anlayış bugün milletin ve devletin el birliğiyle ayaktadır. Söyleneceklerdir, siyasal istismara teşkil etmeye çalışacaklardır. Yalanın hiçbir anlamının olmadığı dönem bu dönemdir. Görüyorum ben de Adıyaman'da oturup Hatay'da olduğunu söylüyor hepsini tespit ediyoruz."