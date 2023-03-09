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YSK'dan deprem bölgesindeki incelemelerle ilgili açıklama

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Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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YSK’dan deprem bölgesindeki incelemelerle ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından bölgede inceleme yapan heyetin çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. YSK'dan yapılan açıklamada, "Detaylı incelemelerde, personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısı hakkında detaylı olarak tespitte bulunulmuştur." denildi.

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