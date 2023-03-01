Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Seçmen kütükleri sorunu nasıl aşılacak? AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel A Haber'de anlattı

Deprem felaketinin vurduğu 11 ilde depremzedeler nasıl oy kullanacak? Deprem bölgesinde seçim nasıl olacak? Seçmen kütükleriyle ilgili sorun nasıl aşılacak? AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtladı.

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