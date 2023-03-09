Aslı Baykal CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu! Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: İyi ki Erdoğan var

İLK İŞ AKŞENER'İ YETKİSİZLEŞTİRİR

Geçtiğimiz 31 Ekim'de CHP'den istifa eden Baykal, istifasının ardından sert eleştiriler yönelttiği eski partisini hedef alarak yeni bir eleştiriyi sosyal medya hesabına taşıdı.

Baykal, şu ifadeleri kullandı:

İyi Parti'liler dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini CHP genel başkanlığına taşıyan Önder Savı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İyi partiye verilmez.

Baykal sözlerini şöyle sürdürdü; İyi Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İyi Parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu.