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Aslı Baykal CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: İyi ki Erdoğan var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2023
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Aslı Baykal CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu! Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: İyi ki Erdoğan var

6'lı koalisyonu sık sık eleştiren Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylık üzerinden yerden yere vurdu. Baykal, paylaşımında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Altılı koalisyon son toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Seçilmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun yardımcılıkları diğer 5 parti lideri haricinde belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yürütecek.

'KUMAR MASASI'NA GERİ DÖNDÜ
Yapılan 12. toplantıda Akşener'in İmamoğlu ya da Yavaş'ın aday önerisi kabul edilmeyince Akşener, 'Kumar masasında olmayacağız' ifadelerini kullanarak masadan kalkmıştı.

Yaşanan krizin ardından bir formül bulundu ve İmamoğlu ile Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı yapılmasına karar verildi.

ADAY KILIÇDAROĞLU
6'lı koalisyon Akşener'İn dönüşüyle yapılan son toplantıda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının ardındanCHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

İLK İŞ AKŞENER'İ YETKİSİZLEŞTİRİR
Geçtiğimiz 31 Ekim'de CHP'den istifa eden Baykal, istifasının ardından sert eleştiriler yönelttiği eski partisini hedef alarak yeni bir eleştiriyi sosyal medya hesabına taşıdı.

Baykal, şu ifadeleri kullandı:

İyi Parti'liler dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini CHP genel başkanlığına taşıyan Önder Savı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İyi partiye verilmez.

Baykal sözlerini şöyle sürdürdü; İyi Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İyi Parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu.

KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştiren Aslı Baykal paylaşımında, Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu'nun seçime tek aday gitmek için uğraştığını belirten Baykal, Erdoğan'ı ise demokrasiyi benimseyen bir lider olarak ifade etti.

"İYİ Kİ ERDOĞAN VAR"

"İyi ki Erdoğan var." diyen Aslı Baykal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlunun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz. O da olmasa oluşan acaip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek.

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