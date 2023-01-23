Son dakika: Anayasa Mahkemesi HDP’nin kapatma davası için istenen ’seçim sonrasına bırakılsın’ talebini karara bağlayacak

BAŞSAVCI SÖZLÜ AÇIKLAMA YAPTI, HAZİNE HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti.

Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, AYM Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.