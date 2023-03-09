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Gece yarısı Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD son dakika olarak açıkladı! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Son depremler 2023

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Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Gece yarısı Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD son dakika olarak açıkladı! Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? Son depremler 2023

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Saat 00.44'te yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi.

Saat 00.44'te yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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