6'lı koalisyondaki kriz muhalif medyayı vurdu! CHP yandaşı Yılmaz Özdil önce Sözcü TV'den şimdi de Sözcü Gazetesi'nden kovuldu
Son dakika haberi | Yayın hayatına yaklaşık 1 hafta önce başlayan Sözcü TV'de 6'lı koalisyonda yaşanan kriz sonrası Meral Akşener'i savunduğu gerekçesiyle kovulan CHP yandaşı muhalif yazar Yılmaz Özdil, şimdi de Sözcü Gazetesi'ndeki işinden oldu. Yıllardır yazdığı Sözcü Gazetesi'nden kovulan Özdil, ayrılığı "Sözcü gazetesinde buraya kadar..." sözleriyle duyurdu.
6'lı koalisyonda yaşanan kaos CHP medyasına da sıçradı. 1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'deki görevinden koalisyonda yaşanan krizde İYİ Parti lideri Meral Akşener'i savunduğu gerekçesiyle kovulan CHP yandaşı muhalif yazar Yılmaz Özdil, şimdi de yıllardır yazdığı Sözcü Gazetesi'nden kovuldu. Sözcü Gazetesi'ndeki işine de son verilen Özdil, ayrılığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Özdil, "Sözcü gazetesinde buraya kadar..." ifadelerini kullanırken; koalisyondaki kaos muhalif medyadaki ilk kellesini de almış oldu.
İşte Özdil'in o paylaşımı
Sözcü gazetesinde buraya kadar... Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın.
SÖZCÜ TV'DEN KOVULMASININ PERDE ARKASI
AKŞENER'İ SAVUNDU SONRASINDA KOVULDU
Özdil canlı yayın esnasında altılı koalisyondan ayrılan Meral Akşener'i savunurken "Ben CHP'li bir gazeteci olarak bunu söylüyorum Meral Akşener masayı dağıttı demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Akşener aslında masadan ittirildi dışlandı. Meral Akşener'e bu dikte edilmek istendi. Bunu da hiçbir parti kabul etmez" ifadelerini kullanmıştı.
AYRILIK İÇİN CHP'Yİ İŞARET ETTİ
Özdil bu ifadeler sonrasında görevinden ayrılmak zorunda kalırken yazdığı köşe yazısında ayrılık sürecine ilişkin CHP'yi işaret etti. Özdil kendisine yönelik karalama kampanyası başlatıldığını öne sürdü.
İMAMOĞLU'NA ÖNCE AMBARGO SONRA PR ÇALIŞMASI
Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sözcü TV'ye fon aktardığı iddiaları gündeme geldi. Öyle ki İmamoğlu'na Sözcü TV tarafından daha önce ambargo uygulanmıştı. Fakat bu ambargo İmamoğlu'nun fon desteğiyle son buldu.
"GAZETECİNİN PARTİSİ OLMAZ"
Yaşanan gelişmeleri Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı.
Özdil'in "CHP'li gazeteci olarak konuşuyorum" söylemine dikkat çeken Pazarcı "Gazetecinin partisi olmaz" ifadesini kullandı. Pazarcı ayrıca "Halk sizden partili gibi davranmanızı değil gazeteci gibi davranmanızı ister" dedi.
"BUNLAR ÇOK DOĞAL SONUÇLAR"
Özdil'in Sözcü TV'den gönderilişine de değinen Pazarcı "Bunlar çok doğal partili gazeteci istediği gibi davranır alır gönderir. Siz eğer bu yapıya esir olursanız kendinizi de zaten bu şekilde tarif ederseniz bunlar çok doğal sonuçlar" dedi.
ÖZDİL'İN FARKLI HESAPLARI OLABİLİR
Pazarcı "Partili gazetecinin tarifi şudur: Partinin emir ve komuta zincirine tabii olmak ve parti disiplinin dışına çıkmamak. Yılmaz Özdil'in başka bir takım hesapları olabilir parti içinde bir takım farklı dengeler olabilir." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NDAN FON DESTEĞİ
İmamoğlu'nun Sözcü TV'ye para desteği sağladığına yönelik iddialara ilişkin konuşan Pazarcı "Orada çok farklı yapılar var söylentiler ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz." dedi. İmamoğlu'na ilişkin Sözcü TV'deki PR çalışmalarına da değinen Pazarcı "Bugün birini parlatıyorlar diğer gün başkasını parlatıyorlar. 'Parayı veren düdüğü çalar' burada televizyonculuk gazetecilik bu şekilde yapılıyor. Halkı yönlendirmek üzerine bir yapı var illüzyon gösterileri ile algı yapıyorlar" dedi.
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