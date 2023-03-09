"Tiktok çöktü mü son dakika? 9 Mart Tiktok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 9 Mart Perşembe günü gündemdeki yerini aldı. Zaman zaman kullanıcı yoğunluğu yaşayan sosyal medya platformu masaüstü ve mobilde hata veriyor. Peki, Tiktok çöktü mü son dakika? 9 Mart Tiktok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Açıklama...