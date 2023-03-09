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Son dakika: YÖK'ten flaş YKS açıklaması: 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf olacaklar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Son dakika: YÖK’ten flaş YKS açıklaması: 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf olacaklar

Son dakika haberleri... Yükseköğretim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Üniversite adayları YKS’de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf." ifadelerine yer verildi.

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