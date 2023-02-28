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Kılıçdaroğlu'nun 'Erbakan' ikiyüzlülüğü! Hapis yatması için AYM'ye başvurduğu merhum Başbakan'ı rahmetle andı

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Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Kılıçdaroğlu’nun ’Erbakan’ ikiyüzlülüğü! Hapis yatması için AYM’ye başvurduğu merhum Başbakan’ı rahmetle andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 12. yılında andı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Adaylık emelleri doğrultusunda tabiri caizse 'her tuşa basan' Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın ev hapsinden normal hapse girmesi için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuş ve büyük bir skandala imza atmıştı.

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 12 yıl geçti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ERBAKAN'A ANMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 12. yılında andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

CHP LİDERİ HER TUŞA BASIYOR! HAPİS YATMASI İÇİN AYM'YE BAŞVURDUĞU ERBAKAN'I RAHMETLE ANDI

Adaylık emelleri doğrultusunda tabiri caizse 'her tuşa basan' Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın ev hapsinden normal hapse girmesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuş ve büyük bir skandala imza atmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ERBAKAN'I HAPSE ATTIRMAYA ÇALIŞTIĞI DAVA

Kamuoyunda "kayıp trilyon davası" olarak bilinen Refah Partisinin mali hesaplarına ilişkin davada kendisine verilen hapis cezasından dolayı Erbakan, 30 Ocak 2004'te Saadet Partisi Genel Başkanlığı ve üyeliğinden ayrılmak zorunda kaldı.

Erbakan'ın, sağlık sorunları sebebiyle başvurusundan dolayı cezanın infazı ertelendi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Erbakan'ın 2 yıl 4 aylık hapis cezasını, yeniden yargılama sonunda değiştirmedi ancak cezasını konutunda çekmesine karar verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın "sürekli hastalık" nedeniyle aldığı ev hapsi cezası 19 Ağustos 2008'de kaldırıldı.

CHP YANDAŞI MEDYANIN ERBAKAN'A BAKIŞI

CHP yandaşı medya üzere merhum Başbakan Erbakan hakkında skandal haberlere imza atıyor. Bugün girilen bir haberde Erbakan için, "Türkiye gericiliğinin sembolü Necmettin Erbakan'ı nasıl bilirdik?" ifadeleri kullanılmıştı.

Erbakan’ın vefatının 12. yıl dönümü ERBAKAN'IN VEFATININ 12. YIL DÖNÜMÜ
Akşener’e medya dayatmalı operasyon

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