Kılıçdaroğlu’nun ’Erbakan’ ikiyüzlülüğü! Hapis yatması için AYM’ye başvurduğu merhum Başbakan’ı rahmetle andı

CHP LİDERİ HER TUŞA BASIYOR! HAPİS YATMASI İÇİN AYM'YE BAŞVURDUĞU ERBAKAN'I RAHMETLE ANDI

Adaylık emelleri doğrultusunda tabiri caizse 'her tuşa basan' Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın ev hapsinden normal hapse girmesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuş ve büyük bir skandala imza atmıştı.