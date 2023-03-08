Kiracı ve ev sahipleri dikkat! Yeni düzenlemeyle zorunlu oluyor | Adalet Bakanlığı çalışmaları tamamladı

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Düzenlemeyle, TCK'nin, uyuşturucu madde imal edenlere verilecek cezaların düzenlendiği bölüme sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevlerinin imali de dahil edilecek. Söz konusu maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılacak.

Uyuşturucu madde kullanmak suçundan hükümlü olanlar ile başka bir suçtan hükümlü olup uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen hükümlülerin ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getirilecek.

Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanmak üzere müstakil ceza infaz kurumları açılabilecek veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümü bu amaç için tahsis edilebilecek.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının kamuya açık yerlerde ve iş yerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine hakim tarafından izin verilebilecek.

El konulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hakimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getirilecek. Böylece, soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu maddelerin imhası sağlanacak.