Hükümetten depremzedelere 100 bin liralık destek! İşte detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan hasar tespit çalışmalarına göre yıkık, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı tespit edilen afetzede ailelere hane başı 15 bin lira olmak üzere 129 bin aileye yaklaşık 1 milyar 935 milyon lira taşınma yardımı yapıldı.

Ziraat Bankası'na kimlik numarasıyla başvuruda bulunan depremzedeler bu yardımlardan yararlanabilir. Borcu olan afetzede vatandaşların alacağı devlet desteklerine haciz konulması söz konusu olmayacak.