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Depremzede konutları için hükümet seferberlik başlattı! 18 yılda 0 faiz uygulanacak

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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Depremzede konutları için hükümet seferberlik başlattı! 18 yılda 0 faiz uygulanacak

Acil evleri yıkılacak depremzedeler de uygun koşullarda konut alabilecek. Konutlar teslim edildikten sonra 2 yıl herhangi bir ödeme yapılmayacak, sonraki 18 yılda sıfır faiz uygulanacak.

Deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmak için acil yıkılan konut sahiplerine uygun kredilendirme koşullarıyla yeni konut yapılacak. Ağır hasarlı konutlar için maliyet üzerinden borçlandırma yapılacak. Konutlar teslim edildikten sonra 2 yıl herhangi bir ödeme yapılmayacak, sonraki 18 yılda ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle, faizsiz bir şekilde ödenecek.

Nakdi yardımın yanı sıra geçici barınma imkânı sunulurken, orta hasarlıda güçlendirme yapılmazsa oturulmasına izin verilmeyecek. Hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre binaları hasar gören vatandaşlardan kimlere konut, işyeri, ahır yapılacağı belirlenecek. İşte merak edilen bazı soruların yanıtları:

İKİ KARDEŞİN HİSSELİ OLARAK SAHİP OLDUĞU BİR KONUT AĞIR HASARLI İSE HER İKİSİ DE KONUT ALABİLİR Mİ?
İki kardeşe, talep ve taahhütname vererek müşterek hak sahibi olmak kaydıyla hisseli bir konut yapılabilir. Sadece bir kardeşin müracaat ederek hak sahibi olması durumunda ise yine bir konut yapılıyor.

ORTA HASARLI BİR BİNANIN DA BOŞALTILMASI GEREKİYOR MU?
Orta hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen boşaltılıyor. Afetzedelerin binalarını 1 sene içerisinde güçlendirmeleri gerekiyor. Bir yıl içinde güçlendirme yapılmazsa ağır hasarlı kabul edilerek yıkılıyor. AFAD tarafından uygun geri ödeme koşullarında güçlendirme kredisi imkânı sunuluyor.

BİNA HASAR DURUMUNUN HATALI OLDUĞUNU DÜŞÜNENİN İTİRAZ HAKKI VAR MI?
İlk hasar tespitine itirazlar e-Devlet'ten yapılabilir. Hasar tespiti hiç yapılmayan, binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen ya da başka sebeplerle hasar tespitlerine itiraz eden vatandaşların 30 günlük süre içerisinde itiraz talepleri alınıyor.

KONTEYNER YARDIMINI KİMLER ALABİLİR, BİR AİLEYE BİRDEN FAZLA TAHSİS OLUR MU?
Konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olanlara konteyner kentlerde barınma imkânı sağlanıyor. Konteyner alanlar kira yardımından faydalanamıyor. Hane başına yalnızca bir 1 konteyner tahsis ediliyor. Konteyner alan ailelere de 15 bin lira taşınma yardımı yapılıyor.

HAK SAHİPLİĞİ VE BORÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI NEDEN YAPILIYOR?
Hasar tespitlerinin ardından Afet Kanunu kapsamında konut, işyeri, ahır yapılacağını belirlemek için hak sahipliği ve borçlandırma çalışmaları yapılıyor. Hak sahipliği merkezlerinde konut, işyeri ya da ahırdan hak sahibi olmak istediklerine dair talep, taahhütname evrakı vermeleri, devletin sunduğu şartlarda borçlanacaklarına dair borçlandırma senedi doldurmaları gerekiyor.

AFET BÖLGESİ KARARININ ARDINDAN HASAR TESPİTİ KAÇ AŞAMADA YAPILIYOR, KİMLER KONUT ALABİLİYOR?
Afet etkisi belirleme, kesin hasar tespit ve itiraz hasar tespit olmak üzere üç aşamada gerçekleştiriliyor. Binalar hasar boyutuna göre yıkık, acil yıkılacak bina, ağır hasarlı, orta, az hasarlı ve hasarsız olmak üzere 6 farklı derecede sınıflandırılıyor. Afetzede vatandaşlara devlet tarafından hak sahipliği koşullarını taşımak şartıyla uygun imkânlarla yeni afet konutu yapılması sağlanıyor. Acil yıktırılacak bina tespitinde afet konutu kapsamında uygun kredilendirme koşullarıyla yeni konut, nakdi yardım ve geçici barınma imkânı sunuluyor.

KİMLER AFET KONUTU ALMAYA HAK KAZANIYOR?
Hak sahibi olunması kaydıyla ev tapuda kimin üzerineyse AFAD onun adına afet konutu yapıyor. 60 günlük süre içinde talep-taahhütname vererek başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuruda bulunmayanların itiraz hakkı bulunmuyor. Afetzedenin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla kendisine bir tane konut yapılacak. Kiracılara afet konutu yapılmıyor.

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