Depremzede konutları için hükümet seferberlik başlattı! 18 yılda 0 faiz uygulanacak

İKİ KARDEŞİN HİSSELİ OLARAK SAHİP OLDUĞU BİR KONUT AĞIR HASARLI İSE HER İKİSİ DE KONUT ALABİLİR Mİ?

İki kardeşe, talep ve taahhütname vererek müşterek hak sahibi olmak kaydıyla hisseli bir konut yapılabilir. Sadece bir kardeşin müracaat ederek hak sahibi olması durumunda ise yine bir konut yapılıyor.